Giro d'Italia, Yates in rosa trionfa sul Gran Sasso. Aru e Froome crollano

13 maggio 2018

La Pesco-Sannita Gran Sasso sulla carta è un'altra tappa adatta a fughe da lontano, così ben presto si stacca un drappello di quattordici attaccanti composto da Mickael Cherel (AG2R La Mondiale), Davide Ballerini e Fausto Masnada (Androni Sidermec), Manuele Boaro e Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Simone Andreetta (Bardiani-Csf), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Tim Wellens (Lotto Fix All), Natnael Berhane (Dimension Data), Hugh Carthy (EF-Drapac), Maxim Belkov (Katusha-Alpecin), Gianluca Brambilla e Laurent Didier (Trek-Segafredo) e Alex Turrin (Wilier-Selle Italia). Tra questi il meglio piazzato in classifica generale è Gianluca Brambilla (32° a 6'40" dal leader Yates), cha a un certo punto della tappa diventa persino virtualmente maglia rosa, visto che il vantaggio dei fuggitivi tocca un picco di circa otto minuti e mezzo. Arrivati ai piedi del primo Gran Premio della Montagna di giornata, a circa 45 km dal traguardo, l'Astana inizia a fare un vero e proprio forcing, con il distacco dai fuggitivi che si riduce sensibilmente. Al GPM passa per primo Masnada, che precede il transalpino Cherel in un gruppetto ridotto a dodici unità. Ai 25 km dal traguardo tra i fuggitivi c'è un'ulteriore selezione e davanti restano in sei: Cherel, Carthy e gli italiani Boaro, Visconti, Masnada e Brambilla. Ma il loro vantaggio, in continua picchiata, è ora di circa tre minuti e mezzo.



Ai -18 s'invola Fausto Masnada, ma il gruppo è deciso a rientrare e continua a guadagnare, così nel tratto più duro della salita finale dedicata a Marco Pantani (che qui vinse nel 1999), anche l'ultimo fuggitivo viene ripreso, quando al traguardo mancano meno di tre chilometri. Subito dopo perdono contatto prima Aru e poi Froome, mentre il gruppo di testa si riduce a meno di dieci unità. L'ultimo chilometro vede un primo tentativo di Pozzovivo, poi il contrattacco della maglia rosa Simon Yates, che la spunta in volata su Pinot e Chaves. Pozzovivo, quarto, chiude a 4", come Carapaz. Tra i "big", Dumoulin e Lopez perdono 12", molto peggio va a un irriconoscibile Froome (a 1'07") e a Fabio Aru (a 1'14").



In classifica generale Yates è sempre più leader con 32" di margine sul suo compagno di squadra, alla Mitchelton-Scott, Chaves; terzo Dumoulin a 38", poi Pinot a 45" e Pozzovivo a 57". Froome è 11° a 2'27", Aru 15° a 2'36". Lunedì il Giro osserva il suo secondo giorno di riposo, mentre martedì si riparte con la Penne-Gualdo Tadino di 239 km.