Giro d'Italia, venerdì il via. L'elenco dei 176 partecipanti

30 aprile 2018

Da Gerusalemme a Roma, da una città eterna all'altra, dopo avere attraversato l'Italia da sud a nord, e poi ancora da nord al centro, per 3.562,9 chilometri. Il tutto condensato in 21 tappe, fra venerdì (e non sabato, come da tradizione) 4 e domenica 27 maggio. È tutto pronto per la 101esima edizione del Giro d'Italia, che partirà appunto venerdì da Israele: tre tappe, prima del trasferimento in Sicilia. Svelato l'elenco ufficiale dei 176 partecipanti, tra cui i grandi favoriti Froome e Aru.