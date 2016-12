Giro d'Italia, Ulissi vince la 4ª tappa. Dumoulin torna in rosa

10 maggio 2016

Dopo la tre giorni olandese, la Corsa Rosa approda in Italia con partenza a Catanzaro. La prima parte della quarta frazione non presenta asperità e così fin da subito prende il via la fuga di giornata composta da quattro corridori: Nicola Boem (Bardiani-Csf), Matej Mohoric (Lampre-Merida) e Joey Rosskopf (Bmc), Matthias Brandle (Iam - Cycling). Il gruppo della maglia rosa tiene i battistrada a distanza di sicurezza e chiude il gap in prossimità del secondo Gpm di terza categoria, ai meno 50 dal traguardo. Si susseguono poi scatti e controscatti ma il plotone dei migliori riesce a ricucire e si presenta quasi compatto all'imbocco dell'ultima asperità di giornata, lo strappo di Via del Fortino di 1000 metri con punte di pendenza al 18%.



Marcel Kittel non può reggere il passo dei big e perde ufficialmente la maglia rosa. Nel frattempo Ulissi si lancia riuscendo a guadagnare secondi preziosi su Nibali e compagni: la sua azione viene facilitata dal mancato accordo nel gruppetto di inseguitori e così il livornese della Lampre trionfa in solitaria per la quinta volta in carriera al Giro d'Italia. Cinque secondi più indietro arrivano gli olandesi Dumoulin (che torna in maglia rosa) e Kruijswijk. Quarto Valverde, sesto Nibali. Mikel Landa sembra faticare in salita ma chiude lo stesso con i migliori. Damiano Cunego si prende la maglia azzurra. Domani la Corsa arriverà a Benevento in una tappa ancora nervosa dal finale insidioso.