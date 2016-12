Giro d'Italia, si ritira Mikel Landa

17 maggio 2016

Si ritira Mikel Landa, uno dei protagonisti più attesi del Giro d'Italia. Il corridore basco del Team Sky, in evidente affanno sulla prima salita della tappa in corso, da Campi Bisenzio a Sestola, ha detto stop all'altezza del Km 66 dopo aver accumulato un ritardo dal gruppo di testa di oltre 6 minuti. Landa avrebbe accusato un lieve malessere nel corso della notte che si è riacutizzato in una forma più violenta in gara: sono le prime informazioni rese dall'ammiraglia del Team Sky ai microfoni di Raisport sul ritiro del corridore basco.