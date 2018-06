Giro d'Italia: morto Leo D'Amico, il commissario investito in Sicilia

4 giugno 2018

Leo D'Amico non ce l'ha fatta. Dopo un'agonia durata 24 giorni, il motociclista e commissario di gara dell'ultimo Giro d'Italia travolto ad Agrigento poco prima della partenza della quinta tappa è morto. Investito in una strada transennata e chiusa al traffico, il 48enne era stato operato e tenuto in coma farmacologico, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente fino al decesso. Per il 70 che l'ha travolto, Gaetano Agozzino, il capo di imputazione ora è di omicidio stradale.