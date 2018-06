Giro d'Italia: la tappa di Tel Aviv a Viviani, Dennis si prende la maglia rosa

5 maggio 2018

Pochissimi chilometri dopo la partenza da Haifa nasce la fuga, con l'italiano Davide Ballerini (Androni - Sidermec) e il danese Lars Bak (Lotto FixAll) a prendere l'iniziativa. Su di loro, dopo una rincorsa durata qualche chilometro, si riporta il canadese Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy). I tre non faticano a prendere il largo, arrivando a circa quattro minuti di margine sul gruppo. Da dietro, però, inizia il forcing della Bmc, squadra di Rohan Dennis che, trovandosi ad appena due secondi dalla maglia rosa di Dumoulin, vuole sfruttare lo sprint intermedio, posto a circa 60 km dal traguardo, per conquistare il simbolo del primato.



L'operazione riesce in pieno, perché la fuga viene presto riassorbita e, dopo il passaggio all'unico Gran Premio della Montagna di giornata (che regala la prima maglia azzurra a Enrico Barbin della Bardiani-Csf), al traguardo volante di Caesarea è proprio Dennis a passare per primo, guadagnando i tre secondi che gli permettono di scalzare virtualmente Dumoulin dalla vetta della classifica generale. Subito dopo il traguardo volante prova l'azione solitaria il belga Victor Campenaerts, che però guadagna appena una quindicina di secondi e poi si rialza.



Ripreso Campenaerts, tenta una nuova azione il canadese Guillaume Boivin, già protagonista della prima fuga di giornata. Il canadese conquista un margine di circa un minuto e mezzo e resiste da solo al comando per tanti chilometri, ma da dietro le squadre dei velocisti iniziano a spingere e per Boivin non c'è nulla da fare: il canadese viene ripreso a 16 km dal traguardo. Poi iniziano le grandi manovre che portano allo sprint di Tel Aviv, con Elia Viviani che prende la ruota di Jakub Mareczko e lo salta con facilità, imponendosi davanti allo stesso Mareczko e a Sam Bennett. Domenica ultima tappa in terra israeliana (la Be'er Sheva-Eilat, di 229 km) prima del giorno di riposo e dell'approdo in Italia.