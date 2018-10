Giro d'Italia Handbike, domenica la finale a Torino

12/10/2018

E' tutto pronto a Torino per la finalissima del Giro d'Italia Hanbike 2018, in programma domenica 14 ottobre. Alle ore 11 sarà la sindaca Chiara Appendino a dare lo starter agli atleti che percorreranno i corsi del quartiere Crocetta per aggiudicarsi la maglia rosa del Giro. Una gara, iniziata lo scorso 14 aprile ad Abano Terme, che si chiuderà tra due giorni con la settima ed ultima tappa. "Sono davvero contento di poter accogliere in Piemonte questa finalissima del Giro d'Italia di Handbike 2018 – dice Giovanni Maria Ferraris, assessore allo sport Regione Piemonte –. Sarà una giornata di grande sport che animerà il cuore pulsante del capoluogo, contribuendo a sensibilizzare la popolazione sullo sport al mondo della disabilità, tema al centro delle politiche regionali. Rivolgo un invito a tutti i torinesi di scendere in strada per fare il tifo a questi grandi atleti, campioni nello sport come nella vita".