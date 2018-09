Giro d'Italia Handbike, 5.a tappa: Giagnoni-show in volata, continua il dominio della Porcellato

24/09/2018

Riccardo Cavallini, maglia rosa nella categoria H1, racconta la sua giornata: "Correre nel mio comune per la prima volta è stata sicuramente una grande emozione, ma vedere la mia associazione ('Asd You Can') che si è messa in gioco con così tanti volontari che hanno lavorato insieme è stata la più grande vittoria". Sulle stesse frequenze il Cav. Andrea Leoni, patron del Giro d'Italia Handbike: "Ogni tappa è un’occasione per mettere in vetrina le eccellenze sportive e dei territori e Castagneto Carducci ne è stata un’ulteriore conferma".



Presenti sulla linea di partenza con la bandiera in mano per lo start Sandra Scarpellini, sindaco di Castagneto Carducci e Katia Mottola, assessore allo sport e alle politiche sociali che tenacemente hanno desiderato, lavorato e ottenuto con successo questa tappa del Giro d'Italia di Handbike. Attenzione all’evento anche da parte della Regione Toscana: "Una giornata davvero emozionante - commenta il consigliere con delega allo sport Francesco Gazzetti -. Un evento perfettamente organizzato e che, al di là degli aspetti sportivi, rappresenta un momento importantissimo per riflettere sui temi dell'accessibilità e delle città per tutti. Bellissimo vedere una comunità come quella di Donoratico e Castagneto mettersi a disposizione di un evento del genere, offrendo, in primis con il mondo del volontariato, tutto il meglio che sa dare questa splendida terra. Un gigantesco plauso va a tutti i partecipanti che hanno espresso qualità e aspetti agonistici di valore assoluto. Una giornata dunque da ricordare".



Mancano ancora due tappe alla fine del Giro d'Italia Handibike, che proseguirà il 6 ottobre a Chiavari e il 14 ottobre a Torino per la finalissima con molti ospiti a partire da Ivana Spagna, testimonial della nona edizione.





CLASSIFICA MAGLIE ROSA - UOMINI

Riccardo Cavallini (H1)

Umberto Pascoli (H2)

Alex Landoni (H3)

Christian Giagnoni (H4)

Fabrizio Bove (H5)

Alberto Glisoni (HO)

Andrea Marchese (Under 16)

CLASSIFICA MAGLIE ROSA - DONNE

Natalia Beliaeva (H1)

Roberta Amadeo (H2)

Francesca Porcellato (H3)

Silke Pan (H4)

Anna Maria Vitelaru (H5)

MAGLIA BIANCA

Maicon Chagas da Conceicao