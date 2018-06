Giro d'Italia Handbike 2018, sabato il via da Abano Terme: un'edizione da record

E' tutto pronto per il Giro d'Italia Handbike 2018, che scatterà sabato pomeriggio con la prima tappa in programma da Abano Terme a Montegrotto, provincia di Padova. Partenza prevista alle ore 15 per un evento sportivo che profuma già di record: sono, infatti, oltre 110 gli handbikers iscritti tra i quali Mauro Cratassa (un grande ritorno), la plurimedagliata olimpica Francesca Porcellato e il campione spagnolo Martin Berchesi.