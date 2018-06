Giro d'Italia, Froome: "E' un sogno che si realizza"

26 maggio 2018

La penultima tappa del Giro d'Italia 2018 consegna a Chris Froome la prima corsa rosa della sua carriera. "E' una vittoria, molto, molto speciale - dice il campione britannico dopo l'arrivo a Cervinia -. Ma non è ancora finita, perché manca la tappa di Roma. Però la battaglia è andata. Due giorni fa non ero in questa posizione, per me è davvero un sogno che si realizza".

Froome commenta così il suo trionfo: "Sono davvero molto emozionato, sono state tre settimane molto dure. Ho avuto momenti molto difficili in questo Giro, poi la tappa di ieri e tenerla oggi è stato davvero incredibile. E' stata la battaglia e l'impresa piu' grande della mia carriera: vincere Vuelta, Tour e Giro consecutivamente. Non c'e' un obiettivo piu' grande per noi ciclisti". Si parla ancora dell'impresa di venerdì con la fuga solitaria sul Colle delle Finestre: "Ieri l'obiettivo era vincere la tappa, non credevo di prendere la maglia. E' stata una sorpresa per me". Ripercorrendo le difficolta' iniziali al Giro, il britannico ha ringraziato i suoi compagni di squadra che "hanno avuto grande fiducia in me, mi hanno sempre detto di stare tranquillo che la forma sarebbe arrivata. Devo dire solo grazie a loro". Infine, sulla spada di damocle della possibile squalifica per la vicenda del salbutamolo alla Vuelta, Froome ha concluso: "Non ci sto pensando, io ho pensato solo alla corsa. So dentro di me di non aver fatto niente di male. C'e' solo bisogno di tempo per dimostrare a tutti che e' cosi'. E' per il bene di tutti".