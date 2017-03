Giro d'Italia del centenario, presentata la Maglia Rosa

21 marzo 2017

Presentate oggi, attraverso un video emozionale che ne ripercorre la storia e le tradizioni, tre delle quattro maglie che identificheranno i leader delle classifiche del Giro d'Italia edizione 100, in programma dal 5 al 28 maggio con partenza dalla Sardegna e arrivo a Milano. La quarta maglia - quella riservata al leader della Classifica a Punti - verra' svelata successivamente. Per celebrare la storica edizione, questa maglia porterà con sé una sorpresa per tutti gli appassionati della Corsa Rosa. Le maglie del Giro d'Italia 100 sono prodotte da Santini Maglificio Sportivo che ne ha curato anche il design e i particolari.