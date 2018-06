Giro d'Italia, Bartali il "Giusto": Israele consegna la cittadinanza onoraria postuma

2 maggio 2018

"Un uomo eccezionale che ha saputo andare contro una maggioranza che non lo ha sostenuto", ha aggiunto Shalev nel corso della cerimonia di oggi a due giorni di distanza dalla partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme, proprio in onore del campione italiano. "Bartali - ha spiegato l'ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti - non ha rinunciato a fare del mondo un posto migliore". "Di lui - ha detto tra le lacrime Gioia Bartali - voglio raccontare la sua grande umanità. Mio nonno era un uomo di pace".