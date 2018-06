Giro d'Italia, a Imola sfreccia Bennett

17 maggio 2018

Due lunghi rettilinei prima di imboccare la strada per il circuito automobilistico di Imola. Il finale più tortuoso apre allo sprint sull’ultimo tratto per una tappa insidiosa, in cui i chilometri conclusivi possono cambiare radicalmente le carte in tavola. Il Giro saluta Osimo addobbata in rosa, la prima fuga di giornata la regalano Frapporti, Maestri, Senni, Mosca e Zhupa. Il gruppo si trova presto a quattro minuti di distanza. Attorno al chilometro 100 si sfidano Frapporti e Zhupa per cercare un ulteriore allungo. Il break iniziale del gruppo dei fuggitivi resta invariato per quasi tutta la tappa, la pioggia inizia a rovinare i piani di giornata e quando arriva forte il temporale il distacco rispetto al gruppo scende di trenta secondi. Al secondo traguardo volante, posto a Forlì, è Frapporti a passare per primo, i ritmi restano incalzanti nonostante la strada bagnata e la testa della corsa prova a tenere inalterate le distanze.



Negli ultimi 50 chilometri però il gap si riduce a due minuti, la pendenza finale sulla salita di Tre Monti può aprire a nuovi scenari. L’arrivo del vento riduce la visuale e la testa rallenta, Carapaz e Viviani perdono terreno mentre i distacchi si riducono. Anche Pozzovivo resta indietro, a crederci sono Froome, Aru, Yates e Dumoulin che annullano il divario sfruttando il meteo e anticipando gli stravolgimenti dettati dal cambio pendio. Maestri e Mosca sono gli ultimi dei fuggitivi a crederci prima di venire ripresi, da quel momento in poi gli attacchi di Dennis, Yates e Bennett aprono alla volata finale. Mohoric e Betancur sembrano poter avere la meglio, Ulissi si aggrega prima di finire la benzina, poi si stacca come un fulmine Bennett che arriva a braccia alzate precedendo Van Poppel e Bonifazio. Tutto invariato in classifica generale, con Yates che conserva la maglia rosa.