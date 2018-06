Giro d'Italia, 8ª tappa: Carapaz trionfa a Montevergine, Yates resta in rosa

12 maggio 2018

L'arrivo in salita a Montevergine di Mercogliano, con pendenze impegnative ma non eccessive, regala buone opportunità a chi voglia tentare l'azione da lontano. Così i primi chilometri di corsa sono tutto un susseguirsi di scatti e controscatti alla ricerca della fuga buona. Alla fine l'azione riesce a Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Rodolfo Torres (Androni – Sidermec), Davide Villella (Astana), Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Tosh Van der Sande (Lotto FixAll) e Koen Bouwman (Lotto NL-Jumbo), sui quali presto si riporta anche Jan Polanc (UAE-Team Emirates). I sette ricevono il via libera dal gruppo e iniziano a guadagnare terreno, arrivando a superare i sei minuti di margine sul plotone guidato dalla Mitchelton-Scott della maglia rosa Simon Yates.



Al primo traguardo volante di giornata, quello di Agropoli, passa per primo Rodolfo Torres dell’Androni, davanti a Montaguti e Bouwman. Poco più in là, a Salerno, il secondo traguardo volante se lo aggiudica Van der Sande davanti a Torres e Mohoric, mentre il vantaggio dei sette, che ai -30 è ancora di 4'30", inizia a scendere velocemente e, ai piedi della salita di Montevergine, sotto una pioggia battente, è ridotto a circa due minuti. Sulle prime rampe della salita finale il gruppetto dei sette si sfalda: in testa restano solo Bouwman, Mohoric, Polanc e Montaguti, con il gruppo che continua a rosicchiare secondi su secondi e, ai -9 km, riduce il divario ad appena un minuto. Nel finale la corsa s'infiamma: scatta Bouwman, che resta solo in testa; nel gruppo dei migliori, ai -5 km, Froome scivola in un tornante, sulla strada bagnata, e batte il fianco destro, ma risale in sella e rientra sui migliori.



Poi ai due chilometri dal traguardo scatta la maglia bianca, l'ecuadoriano Richard Carapaz (Movistar), che in un batter d'occhi riprende Bouwman e s'invola verso il suo primo successo al Giro. Alle sue spalle, a sette secondi, Davide Formolo regola in volata Thibaut Pinot (che guadagna 4" di abbuono) e tutti i big. In classifica tutto invariato o quasi: Simon Yates resta in rosa con 16" su Dumoulin e 26" su Chaves. Pinot sfrutta i 4" di abbuono per portarsi al quarto posto (a 41"), con Pozzovivo ora quinto (a 43"). Domani altra tappa più che insidiosa: si va da Pesco Sannita al Gran Sasso (225 km), con i grandi favoriti che non resteranno a guardare.