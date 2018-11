Giro d'Italia 2019, ecco le 21 tappe

31/10/2018

E' stata svelata oggi l'edizione numero 102 del Giro d'Italia, che scatterà l'11 maggio da Bologna e si concluderà il 2 giugno all'Arena di Verona. La corsa rosa è stata suddivisa in 21 tappe per un totale di 3.518,5 km, 46.500 metri di dislivello (2mila in più rispetto al 2018), tre tappe a cronometro (per 58,5 km complessivi), sei tappe per velocisti, sette di media difficoltà e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita. La "Cima Coppi" è stata posta ai 2.618 metri d'altezza del Passo Gavia, la "Montagna Pantani" è rappresentata dal Mortirolo (dove il Pirata nel 1994 scrisse una pagina memorabile nella storia del ciclismo) mentre la "Tappa Bartali" sarà l'appenninica Bologna-Fucecchio.