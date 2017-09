Giro d'Italia 2018: si parte da Gerusalemme

14 settembre 2017

Storica sede di partenza per il Giro d'Italia che, per l'edizione 2018, ha scelto di partire da Gerusalemme in Israele. Il 5 maggio la corsa prenderà il via con una cronometro a squadre in città, mentre altre due frazioni dovrebbero disputarsi nel sud del Paese e a Tel Aviv. Lo hanno annunciato gli organizzatori. E' la prima volta che il Giro partirà fuori dall'Europa, mentre 11 volte ha avuto la prima tappa fuori dall'Italia.