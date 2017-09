Giro d'Italia 2018, il via da Gerusalemme: svelate le prime tre tappe

18 settembre 2017

"Una frazione - ha spiegato Vegni - fatta di curve e saliscendi senza respiro per i corridori e che dalla Città Vecchia lambirà le zone moderne di Gerusalemme per poi rientrare a ridosso delle antiche mura". "La seconda partirà da Haifa per arrivare fino a Tel Aviv: 167 chilometri dal monte Carmelo, passando per Akko, Zichron Yaakov e Cesarea". Infine la terza, la più lunga, che da Beer Sheva (nel sud di Israele) arriverà fino ad Eilat per 226 chilometri. "Una tappa - ha aggiunto - adatta ai velocisti".



"Nell'organizzare questa edizione non c'è stata alcuna difficoltà di ordine politico. La scelta di venire in Israele è dettata da tutt'altre ragioni - ha

spiegato Vegni - e queste risiedono nel segno della cultura e in un Paese che vuole raccontarsi così come l'Italia vuole parlare di se stessa in Israele". Subito dopo Vegni, rispondendo ad un'altra domanda sui timori per la sicurezza, ha risposto: "Bisognerebbe cominciare a smetterla di parlare di sicurezza".



Alla presentazione hanno partecipato anche due assi del pedale, che hanno vinto due volte a testa il Giro, come Alberto Contador e Ivan Basso. Nell'occasione è stata ricordata la figura di Gino Bartali, che il 10 ottobre 2013 venne insignito 'Giusto fra le Nazioni', il cui nome è impresso sul muro d'onore del Giardino dei Giusti nel Mausoleo della Memoria Yad Vashem a Gerusalemme.