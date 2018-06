Giro d'Italia, 18ª tappa: Schachmann vince a Prato Nevoso, Yates perde terreno

24 maggio 2018

Sembrava poter essere una tappa tranquilla, con l'arrivo in salita sì, a Prato Nevoso , ma con la fuga a bersaglio con la vittoria di Schachmann e il gruppo a oltre 10 minuti a controllare. Ma nel finale, sulle ultime rampe della salita , Froome, Pozzovivo e Dumoulin hanno staccato la maglia rosa Yates che, per la prima volta in questo Giro, si è trovato in difficoltà, pagando 28" dall'olandese. Ora in generale Yates ha soli 28" su Dumoulin .

Dopo la 18ª tutte le certezze di Yates crollano e il Giro torna nuovamente in bilico. Sono in dodici a sferrare il primo attacco e a staccarsi quasi subito, il vantaggio resta alla portata del gruppo con soli 11” di margine fino al chilometro 20, poi i distacchi vanno crescendo e arrivano a toccare quasi il minuto. Schachmann, Cattaneo, Plaza, Ballerini, Pfingsten, Kuznetsov, Van Emden, Van Poppel, Marcato, Fonzi, Turrin e Morkov diventano sempre più una certezza e riescono a staccarsi fino ai 5’40” quando la tappa tocca il chilometro 40. La situazione resta invariata, la distanza sembra anzi destinata a crescere con le indicazioni iniziali che finiscono col diventare certezze quando il gruppo di testa riesce a superare i 15’ di vantaggio.



Quando varia la pendenza del percorso il primo a tentare l’attacco è Van Poppel, ma la fuga è vana e dura poco con gli altri undici fuggitivi che lo riportano in gruppo non appena la salita inizia a pesare. Marcato sembra crederci e detta i tempi, Plaza prima finisce alle spalle, poi recupera e cerca un nuovo attacco. Avanzano invece assieme Schachmann e Cattaneo, che si sfidano in un testa a testa quando mancano 4 chilometri al traguardo. Nel gruppo maglia rosa è intanto tutto fermo, Yates non vuole strafare, anche Pozzovivo, Froome e Dumoulin non forzano. Schachmann lancia l’attacco finale e taglia per primo il traguardo, lo spagnolo Plaza si inserisce nel duello e arriva al secondo posto. Per Cattaneo l’ultimo chilometro è fatale e deve accontentarsi della terza posizione. Alle spalle è crisi per Yates, che in salita si vede tagliare fuori da Pozzovivo (tredicesimo al traguardo), Froome e Dumoulin. La maglia rosa arriva al ventesimo posto a 28" dal terzetto Pozzovivo-Froome-Dumoulin. I giochi sono nuovamente aperti con il distacco tra Yates e Dumoulin che scende a 28”.