Giro d'Italia: Pozzato non parte, il padre è in fin di vita

2 maggio 2018

Filippo Pozzato ha deciso di rinunciare al Giro d'Italia per stare vicino al padre che si trova in fin di vita. Il corridore della Willier-Triestina Selle Italia si trovava già a Gerusalemme con la squadra per la partenza, sta rientrando in Italia dopo che i familiari l'hanno informato del peggioramento delle condizioni di salute del papà che da diversi giorni è ricoverato a Milano al San Raffaele.



Pippo, che aveva già effettuato i controlli medici dell'UCI, sarà sostituito dal bellunese Alex Turrin, 25 anni e al suo debutto al Giro d'Italia. L'ok del presidente di giuria è già arrivato, mentre si attende l'ultimo via libera dell'UCI.