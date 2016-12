Giro, 6a tappa: Greipe in volata, ma Contador è ko Il campione spagnolo (in maglia rosa) cade nello sprint finale (perché l'ha fatto?): sublussazione alla spalla, ma niente fratture

14 maggio 2015

André Greipel trionfa in volata nella sesta tappa del Giro d'Italia, sui 183 chilometri da Montecatini Terme a Castiglione della Pescaia. Per il tedesco della Lotto Soudal, grande favorito della vigilia, è la prima vittoria in questa edizione della Corsa Rosa. Beffati al fotofinish gli italiani Matteo Pelucchi e Sacha Modolo. Brutta caduta negli ultimi metri: coinvolto Contador, sempre in maglia rosa. Niente fratture, ma sublussazione alla spalla.

Pronti-via e sono 5 i corridori a tentare la classica fuga di giornata: Rutkiewicz, Grosu, Bandiera, Malaguti e Marangoni. Gli attaccanti arrivano a guadagnare oltre 4 minuti sul gruppo dei migliori ma la frazione è perfetta per un arrivo in volata e così ai meno 13 dal traguardo vengono raggiunti dal plotone. Allo sprint non c'è storia con Greipel che trionfa per distacco su Pelucchi della Iam Cycling e Modolo della Lampre-Merida.

Venerdì è in programma la 7.a tappa da Grosseto a Fiuggi, la più lunga del Giro con 264 chilometri di sali-scendi.

CONTADOR, GIRO A RISCHIO Davvero terribili le immagini della caduta, avvenuta a pochi metri dal traguardo: a farne maggiormente le spese è Daniele Colli della Nippo-Vini Fantini, che colpisce un tifoso sportosi troppo dalle transenne ed è costretto al ritiro. Coinvolto, tra gli altri, anche Alberto Contador che riesce comunque a rimettersi in sella e chiudere la tappa mantenendo la leadership con 2 secondi di vantaggio su Aru. Lo spagnolo ha battuto la spalla sinistra e si è presentato sul podio con il braccio immobilizzato, senza riuscire a indossare la maglia rosa. Per lui si parla di sublussazione e gli esami hanno escluso fratture, ma il suo Giro resta a rischio. Lo stesso Contador ha spiegato: "Spero di poter proseguire il Giro, non voglio andare a casa".

IL MANAGER: "PUO' NON RIPARTIRE" Il punto della situazione lo ha fatto anche Stefano Feltrin, general manager Tinkoff: "Dopo la caduta, Contador è stato sottoposto a impacchi di ghiaccio su ginocchia e spalla. Esiste la possibilità che domani non parta, si deciderà dopo gli esami". Feltrin ha poi spiegato che "Alberto si è recato in albergo con il medico del team", e che "adesso la situazione verrà presa accuratamente in esame". "Decideremo il da farsi - ha aggiunto - quando capiremo cosa c'è e si può fare". "Il suo morale è sempre stato alto", ha concluso, sebbene sul podio di Castiglione della Pescaia, lo spagnolo sia apparso particolarmente preoccupato per le proprie condizioni di salute, dopo la caduta nella quale è rimasto coinvolto. Il punto della situazione lo ha fatto anche Stefano Feltrin, general manager Tinkoff: "Dopo la caduta, Contador è stato sottoposto a impacchi di ghiaccio su ginocchia e spalla. Esiste la possibilità che domani non parta, si deciderà dopo gli esami". Feltrin ha poi spiegato che "si è recato in albergo con il medico del team", e che "adesso la situazione verrà presa accuratamente in esame". "Decideremo il da farsi - ha aggiunto - quando capiremo cosa c'è e si può fare". "Il", ha concluso, sebbene sul podio di Castiglione della Pescaia, lo spagnolo sia apparso particolarmente preoccupato per le proprie condizioni di salute, dopo la caduta nella quale è rimasto coinvolto. IL REFERTO MEDICO

Qualche speranza la lascia il referto medico: "Contador è stato sottoposto a indagine radiografica ed ecografica alla spalla sinistra, contusa nella caduta". "L'esame clinico - dicono i medici - presenta una leggera instabilità dell'articolazione sinistra rispetto alla controlaterale. L'atleta accusa un lieve dolore alla spalla". Daniele Colli, altro corridore coinvolto nella spaventosa caduta odierna, accusa "una frattura scomposta dell'omero sinistro, mentre la Tac ha escluso altre lesioni fratturative o a carico degli organi interni a livello dell'addome e del torace".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X