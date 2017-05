Giro 2017: Nibali per il tris, insidia Quintana

4 maggio 2017

Una edizione del Giro d'Italia nel ricordo di Michele Scarponi, rimasto vittima di un tragico incidente lo scorso 22 aprile. L'Aquila di Filottrano sarebbe dovuto essere il capitano del Team Astana che ha deciso di non sostituirlo. Di Scarponi ha parlato anche il compagno di squadra, Paolo Tiralongo, in occasione della presentazione della vigilia delle 22 squadre nella piazza di Alghero: “Siamo qui in otto ma è come se fossimo in nove. Michele era il nostro capitano ed era orgogliosissimo di questo. Purtroppo, però, siamo solo qui a raccontarlo. Adesso dobbiamo ripartire e onorare il nostro Giro anche per lui". 3615 km da solcare per conquistare il Trofeo senza fine. Cinque le tappe di alta montagna ma anche 69 km di tappe a cronometro che lasceranno incerto l’esito della Corsa Rosa fino all’ultimo metro. Un Giro che, però, è un po’ meno ‘italiano’ del solito visto che sono solo 45 i nostri portacolori: il più basso numero di sempre. Cinquantadue i debuttanti al via tra cui Vincenzo Albanese, talento campano di 20 anni, il più giovane corridore ai nastri di partenza.



Ha esperienza da vendere, invece, Giacomo Nizzolo, campione italiano in carica, che nonostante una condizione non ottimale, vuole provare a recitare un ruolo da protagonista fino alla fine: “Finalmente posso portare in giro il Tricolore e, per me, questa è una emozione incredibile – assicura Nizzolo -. Il mio è un approccio diverso visto che non arrivo con una condizione ottima a questa partenza. Spero verso il finale di andare in crescendo e, magari, riuscire a togliermi qualche soddisfazione".