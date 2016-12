Giro 2015, 9a tappa: capolavoro Tiralongo, Uran perde terreno

Paolo Tiralongo è l'eroe della 9a tappa del Giro d'Italia 2015, da Benevento a San Giorgio del Sannio. Il ciclista dell'Astana taglia per primo in solitaria il traguardo grazie ad una rimonta straordinaria negli ultimi chilometri. Seconda posizione per Kruijswijk, terzo è Geschke. Aru vince lo sprint con Contador che mantiene la maglia rosa con 3 secondi di vantaggio sul sardo. Perde terreno Uran, arrivato con un ritardo di 46" dal Pistolero.