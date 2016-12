Giro 2015, 7a tappa: sontuoso sprint di Ulissi e Contador resta in rosa

La settima frazione del Giro d'Italia 2015, la più lunga, 264 km da Grosseto, in Toscana, a Fiuggi, nel Lazio, è partita con la certezza di avere la maglia rosa Alberto Contador, in dubbio dopo la caduta di ieri in volata. La tappa è stata animata da una fuga con quattro uomini, gli italiani Bandiera, De Negri e Boem, e il bulgaro Mihaylov, riassorbita dal gruppo a circa 20 km dal traguardo. Nel finale il gruppo, tirato dagli uomini della Tinkoff-Saxo di Contador e del Team Sky di Porte, hanno imposto un ritmo sostenuto mentre nell'ultimo chilometro sono state la Lampre-Merida e la Orica GreenEdge ad andare al comando.



In volata però il protagonista è stato Diego Ulissi che ha preceduto tutti e ha resistito al ritorno dello spagnolo Lobato e dell'australiano Gerrans. Il 25enne livornese della Lampre-Merida conquista così la sua quarta tappa in carriera al Giro d'Italia e si mette alle spalle nove mesi di squalifica per la sua positività al salbutamolo. In classifica generale non cambia nulla con Alberto Contador in maglia rosa con 2" di vantaggio su Fabio Aru e 20" su Richie Porte. Domani, sabato, l'ottava tappa: 186 km con partenza da Fiuggi e arrivo in salita a Campitello Matese.