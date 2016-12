Giro 2015, 4a tappa: impresa solitaria per Formolo

Tappa divertente e spettacolare la quarta del Giro d'Italia, 150 km da Chiavari a La Spezia con tre gran premi della Montagna. La frazione ha visto una fuga con una quindicina di uomini davanti, tra i quali gli italiani Formolo, Colbrelli, Visconti, Pellizzotti e Puccio, con dietro il gruppo dei migliori con Contador, Aru e Porte, e molto staccato fin dalle prima battute il plotone con la maglia rosa Michael Matthews. La gara è entrata nel vivo negli ultimi 15 km, dopo il primo passaggio sul traguardo di La Spezia.



Ad aprire le ostilità è stato il baby Davide Formolo, la "roccia" veronese al debutto al Giro, che è scattato da solo all'inzio dell'ultima salita della Biassa. Poco dopo sono partiti anche Giovanni Visconti e Moinard mentre dietro il gruppo dei migliori ha ridotto il gap, soprattutto per gli scatti di Fabio Aru, il più pimpante, che ha obbligato poi Contador e Porte a rispondere. Formolo ha scollinato per primo sul gran premio della montagna e poi è riuscito a mantenere il vantaggio in discesa e poi in pianura per tagliare per primo il traguardo di La Spezia. Il gruppo dei migliori è regolato in volata da Simon Clarke che precede Monsalve, Chaves e Visconti e conquista la maglia rosa.



La classifica generale vede ora Clarke, australiano della Orica GreenEdge, condurre con 10" di vantaggio sul compagno di squadra Chaves, a 17" i due Tinkoff Kreuziger e Contador, a 23" gli Astana Cataldo e Aru, poi Visconti, Moinard, Formolo e Porte completano la top ten. Domani, mercoledì, quinta tappa, 152 km con partenza da La Spezia e arrivo in salita all'Abetone.