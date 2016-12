Giro 2015, 3a tappa: Matthews trionfa in volata

Tappa piuttosto breve quella partita da Rapallo, di "soli" 136 chilometri: venticinque corridori in fuga sin dalle prime battute. A novanta dal traguardo si mette in moto la Tinkoff: la squadra di Alberto Contador detta i ritmi della carovana. Ai meno cinquanta ecco la salita verso Barbagelata: Kochetkov della Katusha transita per primo sul Gran Premio della Montagna, aggiudicandosi la maglia azzurra davanti a Diego Ulissi e Simon Clarke. Il gruppo si ricompatta e nella volata finale è splendido il lavoro di Gerrans per Matthews: seconda tappa conquistata al Giro per l'australiano. Domani si ripartirà da Chiavari, verso La Spezia.



L'attenzione però è tutta per Domenico Pozzovivo: il 32enne della AG2R La Mondiale è stato vittima di una rovinosa caduta a poco più di 38 chilometri dall'arrivo, in un tratto in discesa. Brutte immagini, con lo scalatore a terra e immobile: soccorsi immediati e pronto trasporto in ambulanza all'ospedale di riferimento. La notizia migliore arriva dal dottore Tredici: "Il paziente è lucido e cosciente, ci sono problemi legati al trauma al volto, ma non c'è una situazione di emergenza".