Giro 2015, 19a tappa: Aru risorge a Cervinia, torna secondo

29 maggio 2015

Straordinaria e prestigiosa vittoria di Fabio Aru nella 19esima tappa del Giro d'Italia da Gravellona Toce a Cervinia. Il ciclista dell'Astana stacca tutti i migliori in salita e arriva al traguardo in solitaria precedendo Ryder Hesjedal di 28 secondi e Rigoberto Uran di 1'10". Poco più indietro (1'18") il gruppetto dei migliori: Alberto Contador mantiene saldamente la maglia rosa ma Aru scalza il compagno in Astana Mikel Landa al secondo posto.