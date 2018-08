Germania, Ullrich arrestato per tentato omicidio

10/08/2018

Non c'è pace per Jan Ullrich. Dopo i problemi di alcol e droga, con tanto di depressione, il ciclista tedesco è stato arrestato a Francoforte. Secondo quanto scrive "Bild", è accusato di tentato omicidio nei confronti di una prostituta. Al momento dell'arresto si trovava in un hotel di lusso con la donna, che avrebbe tentato di strangolare. Ullrich era rientrato in Germania da Maiorca, per sottoporsi a una terapia e combattere la dipendenza.