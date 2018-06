Gaviria: "La mia volata più difficile"

19 maggio 2017

Non nasconde la sua soddisfazione Fernando Gaviria che ha vinto la sua quarta tappa al giro d'Italia: "È stata una volata diversa, molto difficile. Grazie alla mia squadra sono riuscito a vincere ancora una tappa. Adesso sono il corridore colombiano con più vittorie di tappa al Giro. È solo una statistica, ma per me significa che sono venuto al Giro ben preparato". Ha giocato in difesa la maglia rosa Tom Dumoulin : "In questi due giorni ho recuperato energie importanti".

Entusiasta il velocista colombiano: "Non è mai facile vincere, soprattutto con questi rivali. Il primo ringraziamento va ancora alla mia squadra, che ha tirato dall'inizio della tappa mettendomi nelle migliori posizione. Dopo la curva finale in effetti sono rimasto un po' indietro rispetto ai miei compagni ma le gambe erano quelle giuste e quando ho visto lo spazio tra Richeze e la transenna mi sono infilato".



"Gli ultimi due giorni - spiega Dumoulin - sono serviti a risparmiare energie per arrivare alla tappa di Oropa, sarà una bella frazione. Le frazioni con molto vento come a volte mi rendono nervoso. Per la maggior parte della tappa avevamo il vento a nostro favore. Nel finale c'era più vento laterale. Ero ben protetto dalla mia squadra, complessivamente è stato un altro giorno positivo per noi. Credo che la salita di Oropa si adatti bene alle mie caratteristiche. Spero di essere in maglia rosa anche domenica".