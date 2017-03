Gand-Wevelgem: capolavoro Van Avermaet, bruciato Keukeleire

26 marzo 2017

Va a Greg Van Avermaet la 79esima edizione della Gand-Wevelgem: il 31enne belga della Bmc Racing Team, oro olimpico a Rio 2016 nella prova in linea, si aggiudica la corsa per la prima volta in carriera grazie a una strepitosa progressione negli ultimi dieci chilometri conclusa con uno scatto bruciante ai danni del connazionale Jens Keukeleire, della Orica-Scott, battuto in volata. A completare il podio è Peter Sagan, terzo al traguardo.