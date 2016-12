Freccia Vallone: immenso Valverde, quarto trionfo

20 aprile 2016

Alejandro Valverde entra nella storia. Con una strepitosa azione sul Mur de Huy , lo spagnolo della Movistar vince l'ottantesima edizione della Freccia Vallone precedendo nel finale il francese Julian Alaphilippe e l'irlandese Daniel Martin. Per l'Imbatido è il quarto trionfo nella Classica delle Ardenne , il terzo consecutivo : un successo che lo fa entrare nella storia, mai nessuno è riuscito a vincere per quattro volte la Freccia Vallone.

Marcel Kint, Eddy Merckx, Moreno Argentin, Davide Rebellin: nomi storici del ciclismo, tutti con tre successi nella Freccia Vallone. Alejandro Valverde fa meglio, e coglie la quarta vittoria in carriera nella sua gara preferita diventando la leggenda assoluta della Classica delle Ardenne. Un successo di cuore e di testa, cercato, arrivato attraverso una spaventosa accelerazione nel finale che non dà scampo all'amico-nemico Purito Rodriguez e a tutti gli altri rivali. Sul Mur de Huy, con pendenze che arrivano al 25 %, non ce n'è per nessuno.



Il tutto con una dimostrazione di superiorità netta, nonostante la Etixx-Quickstep avesse provato a stringerlo nella morsa di Alaphilippe (secondo anche lo scorso anno) e Martin, secondo nel 2014. Note positive dalla spedizione italiana: Enrico Gasparotto (Wanty-Groupe Gobert) e Diego Ulissi (Lampre-Merida) si piazzano rispettivamente quinto e ottavo e colgono il loro miglior risultato alla Fleche. Ma là davanti c'è sempre l'Embatido, che domenica andrà alla caccia del suo quarto trionfo anche alla Liegi-Bastogne-Liegi.