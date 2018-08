Europeo Mountain Bike: argento per Braidot

07/08/2018

Anche la mountain bike porta in dote una medaglia per il medagliere azzurro degli Europei, in corso tra Glasgow e Berlino: nella prova di cross country maschile, il ciclista goriziano Luca Braidot ha conquistato una splendida medaglia d’argento alle spalle del fortissimo svizzero Forster, che è riuscito a staccare l’azzurro solo a metà dell’ultimo giro. Il bronzo è stato invece vinto dallo spagnolo Valero Serrano.

Sono i campionati europei, ma al pronti-via sembra il campionato svizzero, con ben cinque elvetici nelle prime cinque posizioni del gruppo a tirare a tutta, tanto da prendere qualche secondo di margine sul resto della concorrenza. Poi, però, pian piano, anche gli altri si riorganizzano, con gli italiani Marco Aurelio Fontana e Luca Braidot pronti a rientrare almeno sui più immediati inseguitori. Quella dei nostri, almeno nei primissimi chilometri, è una rincorsa più che una corsa, visto il ritmo impresso dagli elvetici in testa. Braidot è però uno dei più pimpanti ed è infatti proprio l’azzurro che riesce a rientrare sulla pattuglia di testa, dove si forma un gruppetto di otto uomini, tra cui anche i due azzurri. Poco dopo è ancora lo svizzero Forster a forzare il ritmo, ma Braidot è il più pronto a rispondere al suo attacco. Si forma così un terzetto comprendente anche l’altro elvetico Rohrbach. I tre vanno via e, quando a due giri dalla fine cede anche il terzo, lasciando la gara nelle mani di Forster e Fontana, si inizia a sognare in grande. La coppia di testa continua la propria azione fino all’ultimo passaggio, ma nel giro conclusivo è Forster a trovare la forza di staccare Braidot, bravo comunque a difendere con i denti l’argento dal disperato contrattacco dello svizzero Valero Serrano, che conquisterà il bronzo. Finisce così, con un oro meritato per Forster ma un grande argento per Luca Braidot.