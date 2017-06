Delfinato, il trionfo di Jakob Fuglsang

11 giugno 2017

Nei 115 chilometri con partenza da Albertville e arrivo sul Plateau de Solaison i big si sono dati battaglia sin da subito. Sul Col de la Colombiere Fabio Aru e Alejandro Valverde hanno preso vantaggio sugli altri big. Poi sulle rampe del Plateau de Solaison Porte ha iniziato un inseguimento scatenato, che ha dato i suoi frutti sin dai primi chilometri di ascesa. Il suo distacco si è ridotto ma dalla testa della corsa, dopo che Aru e Valverde erano stati ripresi, è scattato Daniel Martin. Sulla sua ruota si è portato Fuglsang che è andato via solitario.



Fuglsang è arrivato da solo sul traguardo, conquistando la seconda vittoria del suo Delfinato. La festa grande, però, è iniziata nel momento in cui Porte ha tagliato il traguardo con 1’15” di ritardo che non sono bastati per difendere la leadership. Froome ha tagliato il traguardo ottavo, in difficoltà: il britannico ha perso anche il podio, preceduto da Daniel Martin e seguito a una manciata di secondi da Fabio Aru nella generale.