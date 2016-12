Delfinato, 7a tappa: crolla Nibali, Froome dà spettacolo

13 giugno 2015

La settima tappa entra nel vivo sull'ultima salita che porta al traguardo di Saint-Gervais Mont Blanc. Il forcing del Team Sky miete vittime importanti: il primo a crollare è Vincenzo Nibali, costretto a salire col suo passo insieme al compagno in Astana Michele Scarponi. Davanti Froome prende in mano la situazione e si porta al comando della frazione assieme a Van Garderen. L'americano riesce a tenere le ruote del britannico-keniota fino a 1,5 km dall'arrivo: da qui in avanti Froome stacca il compagno di fuga e si invola tutto solo verso il successo finale. Van Garderen però resiste e chiude a soli 17 secondi riconquistando la maglia gialla, persa nella giornata di ieri. Frome è comunque secondo nella generale a +18", terzo Rui Costa a +1'10". Nibali arriva con un ritardo di quasi 4 minuti da Froome.