Coppa Sabatini: a Pasqualon la 65esima edizione

28 settembre 2017

Andrea Pasqualon, della squadra Wanty-Groupe Gobert, ha vinto in volata la Coppa Sabatini 2017. Per il velocista vicentino si tratta della sesta vittoria in carriera. Pasqualon ha sconfitto in volata Sonny Colbrelli, Bahrain-Merida, mentre a completare il podio è stato Francesco Gavazzi, Androni-Sidermec. Arrivo agitato, con la Bahrain che ha protestato perché Pasqualon avrebbe chiuso Colbrelli. La giuria ha confermato il podio.