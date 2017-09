Coppa Bernocchi: trionfa Colbrelli, battuti Boivin e Modolo in volata

14 settembre 2017

Sonny Colbrelli trionfa nella Coppa Bernocchi 2017. L’azzurro della Bahrain-Merida, già secondo nel 2012, s'impone nettamente in volata nella seconda la prova del Trittico Regione Lombardia, al termine dei 194,5 chilometri in programma con partenza e arrivo a Legnano. Beffati nello sprint finale, Guillaume Boivin (Cycling Academy) e Sacha Modolo (UAE). Niente da fare per i fuggitivi, ripresi nel finale, l’ ultimo ad arrendersi è l'austriaco Gamper.