Classica di San Sebastian, vince Adam Yates

1 agosto 2015

Il corridore britannico ha tagliato il traguardo senza alzare le braccia. Non sapeva di essere il vincitore della corsa. Un problema della regia basca non ha infatti permesso non solo ai telespettatori ma anche ai direttori sportivi di avere un quadro chiaro delle posizioni dei ciclisti in gara. Solo diversi metri dopo il traguardo Yates, consultandosi con il proprio massaggiatore che lo aspettava trionfante, ha capito di aver trionfato e ha esultato alzando le braccia al cielo.