Ciclismo, Vogel paralizzata dopo la caduta: "Non posso più camminare"

07/09/2018

Kristina Vogel è rimasta paralizzata alle gambe dopo la caduta in allenamento dello scorso 26 giugno. La tedesca, due ori e un bronzo tra Londra 2012 e Rio 2016 nel ciclismo su pista, ha spiegato la sua situazione a der Spiegel: "È una merda. Comunque la si voglia dire, non posso più camminare". La Vogel si era scontrata con un altro sprinter sulla pista di Cottbus ed era stata immediatamente operata.

"Non posso più camminare e questa situazione non può più mutare. Ma cosa devo fare se non guardare avanti? Penso che prima accetto questa condizione, meglio potrò gestirla". Forza Kristina.