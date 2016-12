Ciclismo: un cinese attraversa la strada, maxi caduta di gruppo

17 luglio 2016

Maxi caduta di gruppo in Cina nel Tour of Qinghai Lake. Colpa di un cinese che a meno di 2 km dall'arrivo ha attraversato, sulle strisce pedonali, la strada per fare una foto proprio mentre i corridori erano in piena bagarre per la volata. 90% del gruppo a terra e la vittoria è andata al colombiano Miguel Angel Rubiano Chavez davanti a Daniele Colli. Il tifoso, poi, è stato arrestato dalla polizia.