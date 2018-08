Ciclismo, Ullrich ricoverato in ospedale per un attacco di panico

11/08/2018

L'ex vincitore del Tour de France Jan Ullrich è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico in Germania a seguito di un attacco di panico. Venerdì, dopo la breve detenzione per l'aggressione nei confronti di una prostituta, l'ex ciclista tedesco era stato rilasciato nel pomeriggio su cauzione in attesa dell'indagine: una volta libero, ha accusato un attacco di panico e per questo è stato ricoverato.