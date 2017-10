Ciclismo, Trentin vince la Parigi-Tours

8 ottobre 2017

Matteo Trenitin si aggiudica la Parigi-Tours. Il ciclista azzurro, all'ultima gara con la Quick-Step Floors, ha trionfato in volata la gara che chiude la stagione del grande ciclismo in Europa. Nel finale il 28enne di Borgo Valsugana si è ritrovato al comando col compagno Niki Terpstra e ha battuto il danese Soren Kragh Andersen. Per Trentin è il secondo successo in questa corsa, giunta alla 111esima edizione, dopo quello del 2015.