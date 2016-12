Ciclismo, Trentin vince la Parigi-Tours

11 ottobre 2015

Prima vittoria in carriera in una classica per Matteo Trentin (Etixx-Quick Step), che dopo una fuga di 220 km ha battuto in volata il belga Van der Sande (Lotto-Soudal) tenendo una media di quasi 50 km/h. Il trentino si è inserito nella fuga partita a solo 11 km dal via, giocandosi tutto nel rettilineo finale quando, lasciato indietro Van Avermaet (foratura per il belga della BMC), ha piazzato lo sprint decisivo.