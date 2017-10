Ciclismo, Tre Valli Varesine: vince Geniez in volata su Pinot e Nibali

3 ottobre 2017

Alexandre Geniez ha vinto la Tre Valli Varesine. Il francese della AG2R si è imposto in volata al fotofinish beffando Pinot e Nibali. A Varese lo Squalo di Messina è stato beffato dopo una grande azione nel corso dell'ultimo giro del circuito finale e non è riuscito a bissare il successo del 2015. Quarta posizione per Ulissi, mentre il tricolore Aru (8°) ha perso l'attimo giusto sullo scatto di Nibali.

Una gara molto movimentata, un grande Vincenzo Nibali che dopo aver saltato il Mondiale ha dimostrato di avere una buona condizione. È stata sua, infatti, l'azione che ha deciso la corsa. Uno scatto ai -5 dall'arrivo bruciante con il solo Pinot a resistergli. Quando si prospettava una lotta a due, ecco però il terzo incomodo: Geniez. Il francese è riuscito a rientrare sul triangolo rosso e poi ha bruciato i due in una volata decisa al fotofinish. Quarto posto per Ulissi che una volta riuscitosi ad agganciare al trio davanti non è riuscito a disputare lo sprint. Mezzo sorriso per Aru (Astana) che con la maglia tricolore non ha avuto le gambe per rispondere all'attacco di Nibali.