Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2017: Sagan ruggisce in volata

10 marzo 2017

Peter Sagan vince in volata la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2017 di 204 chilometri da Monterotondo Marittimo a Montalto di Castro. Lo slovacco campione del Mondo in carica della Bora-Hansgrohe si impone davanti a Elia Viviani del team Sky e a Jurgen Roelandts della Lotto-Soudal. Cambia il proprietario della maglia azzurra che, dalle spalle di Greg Van Avermaet, passa su quelle del compagno in Bmc Rohan Dennis per migliori piazzamenti.

La frazione odierna presenta continui sali-scendi ma nel finale la strada spiana e l'occasione è perfetta per un arrivo in volata. La classica fuga è composta da 7 corridori: Alexis Gougeard della Ag2r, Mattia Frapporti della Androni, Andryi Grivko della Astana, Mirco Maestri e Luca Wackermann della Bardiani Csf, Iuri Filosi e Kohei Uchima della Nippo Fantini. Col passare dei chilometri il gruppo torna a farsi sotto e ai meno 18 l'attacco si esaurisce. Si va così allo sprint, preceduto nell'ultimo chilometro da una caduta che mette fuorigioco alcuni protagonisti attesi come Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Elia Viviani cerca di anticipare la volata portandosi in testa ai 300 metri ma Sagan è una furia e vince con apparente scioltezza. Terzo il belga Roelandts. Cambia la classifica generale, sempre dominata dagli uomini della Bmc (squadra vincitrice della cronometro di apertura). Il nuovo leader è Rohan Dennis che sfila la maglia azzurra al compagno Van Avermaet in virtù di migliori piazzamenti nelle tre frazioni fin qui disputate. Sabato va in scena la quarta tappa, forse la più attesa di tutta la Tirreno-Adriatico, di 171 chilometri con partenza da Montalto di Castro e arrivo in salita sul Terminillo.