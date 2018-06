Ciclismo, Tinkov contro Contador: "È grasso, deve ritirarsi"

16 aprile 2017

Dopo avere lasciato il ciclismo e avere più volte lanciato accuse pesantissime ad Alberto Contador, per alcune stagioni punta di diamante della 'sua' squadra, Oleg Tinkov torna alla carica e, con un paio di tweet pubblicati sul proprio account, questa volta si supera. L'ex patron russo dell'omonima squadra, della quale faceva parte anche il due volte campione del mondo su strada, Peter Sagan, ha però esagerato.



"Contador - ha scritto Tinkov, come riportano peraltro i siti online del Mundo deportivo e di Sport - non vincera' mai una gara, perche' innanzi tutto dovrebbe andare sul Teide ad allenarsi al fine di perdere peso. Ma è meglio che posi la bicicletta e faccia l'amore con sua moglie". "Negli ultimi 11 mesi non ha vinto una gara - prosegue il russo - e io gli ho dato 4 milioni all'anno: che truffa per gli sponsor".