Ciclismo: sventato un attacco bomba al GP di Francoforte

Il Gran Premio di Francoforte di ciclismo è stato annullato su indicazione delle autorità tedesche per motivi di sicurezza. Un sospetto estremista islamico e la moglie sono infatti stati arrestati nella notte dopo che la polizia ha trovato una bomba nella loro abitazione. L'intenzione dei due, secondo quanto emerso dalle indagini, era quella di far esplodera l'ordigno al passaggio della gara come successe a Boston per la maratona 2013.