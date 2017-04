Ciclismo su pista, Mondiali: Filippo Ganna argento nell'inseguimento individuale

14 aprile 2017

Un anno fa a Londra Filippo Ganna compiva un'impresa storica regalando all'Italia il titolo iridato nell'inseguimento individuale che mancava dal 1976, quando a conquistarlo fu Francesco Moser. Poco più di dodici mesi dopo il 20enne di Verbania sfiora il clamoroso bis ma si perde proprio sul più bello. Conclusa la mattinata con il secondo miglior tempo (4'14"647), l'azzurro si gioca tutto contro l'australiano Jordan Kerby che in qualificazione stampa il terzo miglior tempo di sempre (4'12"172). Pronti, via e dopo 750 metri i due corridori sono costretti a fermarsi a causa di colpo di pistola probabilmente partito per sbaglio: si riparte dopo una manciata di minuti e lo stop condiziona inevitabilmente Ganna, probabilmente un po' stanco anche a causa delle fatiche nella prova a squadre. Kerby trionfa con il tempo di 4'17"068, un tempo decisamente più alto di quello ottenuto in mattinata, ma sufficiente per battere l'azzurro che non va oltre un modesto 4'21"299. Sul podio sale anche un altro australiano, Kevin O'Brien, che si mette al collo il bronzo. Per l'Italia si tratta della terza medaglia ai Mondiali su pista di Hong Kong dopo l'oro di Rachele Barbieri nello scratch e il bronzo nell'inseguimento a squadre centrato dal quartetto Consonni, Bertazzo, Ganna e Lamon.