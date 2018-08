Ciclismo su pista, Europei: Paternoster bronzo nell'Omnium donne

06/08/2018

La giovanissima Paternoster, dopo aver contribuito all'argento dell'Italia nell'inseguimento a squadre, si mette in proprio e cerca fortuna nell'Omnium, la gara che racchiude quattro prove diverse e che alle Olimpiadi di Rio 2016 regalò il titolo olimpico a Elia Viviani. La prima prova è quella dello scratch, che vede la netta vittoria di una delle grandi favorite, l’olandese Wild. Alle sue spalle l’inglese Archibald e la polacca Pikulik, ma la Paternoster agguanta un ottimo quarto posto e può già sorridere. La seconda prova è la “tempo race”, che vede il successo della russa Augustinas, davanti all’irlandese Boyla e alla belga Kopecky. Il sesto posto della Paternoster può essere preso ancora con un sorriso, visto che la giovane azzurra resta comunque in quarta posizione, Ottimo il comportamento dell’azzurra, poi, nella prova ad eliminazione: la Paternoster chiude terza, battuta solo da Archibald (che vince la prova) e Wild. A una gara dalla fine la Paternoster è ora terza, alle spalle solo della Wild e dell’Archibald, nell’ordine. La corsa a punti, come sempre, rimette tutto in discussione, ma la Wild dimostra presto di essere la più forte, conquistando punti su punti e anche un giro di vantaggio. Alla fine vincerà l’oro con 156 punti. Alle sue spalle anche la Archibald conferma quanto di buono fatto nelle prime tre prove, mettendo insieme 144 punti, ma Letizia Paternoster non è da meno e, punticino dopo punticino, accumula 111 punti, quanto basta per tener dietro la russa Augustinas (104).