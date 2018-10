Ciclismo, rubato il trofeo del Tour de France di Geraint Thomas

10/10/2018

Il Team Sky si è immediatamente attivato per cercare informazioni sulla questione e per rintracciare il trofeo. Richard Hemington, managing director di Pinarello, che organizzava l'evento, ha ammesso: "Siamo devastati per quanto successo, ci prendiamo le nostre responsabilità e ci siamo già scusati con Geraint. Speriamo che il trofeo venga ritrovato".



Thomas ovviamente non è felice di quanto successo: "Ovviamente il trofeo in sé ha un valore limitato, ma significa moltissimo per me e per il team. Speriamo che chi l'abbia preso lo riconsegni. Un trofeo è importante, ma ciò che importa maggiormente sono tutte le emozioni e i ricordi di questa incredibile estate: nessuno me li potrà mai portar via".