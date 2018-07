Ciclismo- Niente doping, Froome assolto: ora potrà correre il Tour

02/07/2018

FROOME: "SOLLEVATO E GRATO, RINGRAZIO CHI HA CREDUTO IN ME"

Non è tardato il messaggio su Twitter di Froome, entusiasta per la decisione dell'Uci: "Sono grato e sollevato: finalmente posso mettere alle spalle questo capitolo, sono stati nove mesi molto emotivi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato e che hanno creduto in me".



"Sono davvero contento che l'UCI mi abbia assolto - continua Froome sul sito del Team Sky -. Non solo questa decisione è un grosso colpo per me e per il mio team, ma è anche un momento importante per il ciclismo. Conosco bene la storia di questo sport, nei suoi momenti belli e brutti. Ho sempre fatto le cose nella maniera corretta. Non ho mai dubitato che questo caso avrebbe condotto ad una assoluzione per il semplice motivo che non ho mai fatto nulla di sbagliato. Soffro di asma fin da bambino, conosco le regole e so quali medicine posso prendere, quanto posso usare il puff per l'asma. Ovviamente l'UCI ha esaminato i risultati dei test della Vuelta. Sfortunatamente, i dettagli del caso non sono rimasti confidenziali come avrebbero dovuto rimanere. E anche io ero frustrato per la lentezza di questa decisione. Sono felice che sia finalmente finita. Oggi viene tirata una linea. Ora non abbiamo altro da fare che guardare avanti e focalizzarci sul Tour".