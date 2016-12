Ciclismo: Nibali vince la Tre Valli Varesine

30 settembre 2015

Vincenzo Nibali vince la 95esima edizione della Tre Valli Varesine, 198.5 km con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese. Grazie a questo successo il siciliano fa suo il trittico lombardo grazie alla vittoria della Coppa Bernocchi e al secondo posto alla Agostoni.

La gara si è vivacizzata a 23 km dal traguardo con gli attacchi degli Astana, Rosa, Aru e Nibali, con anche Davide Rebellin e Thibaut Pinot. L'azione decisiva è però arrivata a circa 3 dal traguardo quando Nibali ha staccato Nizzolo in salita e si è involato in solitaria verso il traguardo. Secondo il russo Firsanov, terzo Giacomo Nizzolo che ha regolato il gruppetto degli inseguitori davanti a Ponzi e Felline.

Al termine della corsa Nibali ci ha tenuto a ringraziare Fabio Aru e tutta l'Astana: "Devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto, devo ringraziare Fabio Aru. Insieme facciamo una bella coppia". I corridori torneranno in bici giovedì per la Milano-Torino, venerdì ci sarà la Gran Piemonte mentre domenica va in scena il Giro di Lombradia, una delle classiche monumento del calendario.